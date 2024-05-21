Франція підтримала запит Гааги на ордер для арешту ізраїльських чиновників та ХАМАС

Беньямін Нетаньягу та Йоав Галант (Фото: EPA)

Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, головний прокурор якого запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, а також лідерів ісламістського руху ХАМАС. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції.

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"Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", — йдеться в документі.

У своїй заяві дипломатичне відомство нагадало, що засуджує вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року та їх "варварські напади на цивільне населення".

Далі у заяві йдеться, що Франція підтримує МКС, який "прийматиме рішення про видачу цих ордерів після вивчення доказів, наданих прокурором на підтримку своїх звинувачень, беручи до уваги принцип комплементарності та дії, можливо, від ізраїльських судів".

До того ж, як йдеться у заяві, Франція попереджала про суворе дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема, про "неприйнятний характер" втрат цивільного населення в Секторі Гази та недостатній доступ гуманітарної допомоги.

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Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.

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