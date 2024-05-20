Ордери на арешт Нетаньягу та Галанта: в Ізраїлі звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі
Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після того, як він запросив ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу. Про це повідомило видання Times of Israel.
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"Ми не бачили такого прояву лицемірства та ненависті до євреїв, як той, який продемонстрував суд у Гаазі з часів нацистської пропаганди. Нацисти також виступали від імені "моралі", і тут не було нічого, крім антисемітизму", — заявив Смотрич.
Він наголосив, що ордери на арешт Нетаньягу та Галанта – це "ордери на арешт для всіх нас".
Бен-Гвір закликав Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі.
"Прем'єр-міністр і міністр оборони повинні ігнорувати антисемітського прокурора і наказати посилити атаку на ХАМАС, доки вони не будуть повністю знищені", — додав він.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- 30 квітня повідомлялося, що США та їх союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських чиновників саме тоді, коли країна наближається до угоди про припинення вогню з ХАМАСом, що потенційно може поставити під загрозу її дію.
- 20 травня головний прокурор МКС Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.