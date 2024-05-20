Ордери на арешт Нетаньягу та Галанта: в Ізраїлі звинуватили прокурора МКС в антисемітизмі

Беньямін Нетаньягу та Йоав Галант (Фото: EPA)

Ультраправі ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після того, як він запросив ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу. Про це повідомило видання Times of Israel.

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"Ми не бачили такого прояву лицемірства та ненависті до євреїв, як той, який продемонстрував суд у Гаазі з часів нацистської пропаганди. Нацисти також виступали від імені "моралі", і тут не було нічого, крім антисемітизму", — заявив Смотрич.

Він наголосив, що ордери на арешт Нетаньягу та Галанта – це "ордери на арешт для всіх нас".

Бен-Гвір закликав Ізраїль припинити свою участь в "антисемітських" міжнародних судових процесах у Гаазі.

"Прем'єр-міністр і міністр оборони повинні ігнорувати антисемітського прокурора і наказати посилити атаку на ХАМАС, доки вони не будуть повністю знищені", — додав він.