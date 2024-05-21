Франция поддержала запрос Гааги на ордер для ареста израильских чиновников и ХАМАС

20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны, а также лидеров палестинского движения ХАМАС

Беньямин Нетаньяху и Йоав Галант (Фото: EPA)

Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров исламистского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

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"Франция привержена поиску длительного политического решения в регионе, единственного, которое восстановит горизонт мира и положит конец страданиям израильтян и палестинцев", – говорится в документе.

В своем заявлении дипломатическое ведомство напомнило, что осуждает вторжение группировки ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года и их "варварские нападения на гражданское население".

Далее в заявлении говорится, что Франция поддерживает МУС, который "будет принимать решение о выдаче этих ордеров после изучения доказательств, предоставленных прокурором в поддержку своих обвинений, принимая во внимание принцип комплементарности и действия, возможно, от израильских судов".

К тому же, как говорится в заявлении, Франция предупреждала о строгом соблюдении международного гуманитарного права, в частности, о "неприемлемом характере" потерь гражданского населения в Секторе Газа и недостаточном доступе гуманитарной помощи.

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Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.

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