Франция поддержала запрос Гааги на ордер для ареста израильских чиновников и ХАМАС
Франция заявила, что поддерживает независимость Международного уголовного суда, главный прокурор которого запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров исламистского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
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"Франция привержена поиску длительного политического решения в регионе, единственного, которое восстановит горизонт мира и положит конец страданиям израильтян и палестинцев", – говорится в документе.
В своем заявлении дипломатическое ведомство напомнило, что осуждает вторжение группировки ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года и их "варварские нападения на гражданское население".
Далее в заявлении говорится, что Франция поддерживает МУС, который "будет принимать решение о выдаче этих ордеров после изучения доказательств, предоставленных прокурором в поддержку своих обвинений, принимая во внимание принцип комплементарности и действия, возможно, от израильских судов".
К тому же, как говорится в заявлении, Франция предупреждала о строгом соблюдении международного гуманитарного права, в частности, о "неприемлемом характере" потерь гражданского населения в Секторе Газа и недостаточном доступе гуманитарной помощи.
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- Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.
- 20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.
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