Байден: Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази
Американський президент Джо Байден заявив, що Армія оборони Ізраїлю не вчиняє геноцид у своїй воєнній кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Його слова цитує агентство Reuters.
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Байден заявив, що те, що відбувається в Газі – не є геноцидом й США відкидає це.
Під час виступу на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі, глава США також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 людей і взято сотні заручників.
За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".
"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. – Ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", – сказав очільник Білого дому.
Окрім цього, Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.
"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", – додав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази.
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- Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.
- 20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.
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