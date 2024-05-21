Байден: Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден заявив, що Армія оборони Ізраїлю не вчиняє геноцид у своїй воєнній кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Його слова цитує агентство Reuters.

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Байден заявив, що те, що відбувається в Газі – не є геноцидом й США відкидає це.

Під час виступу на заході, присвяченому Місяцю єврейської спадщини Америки в Білому домі, глава США також підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито 1200 людей і взято сотні заручників.

За його словами, підтримка США безпеки ізраїльтян є "залізною".

"Ми стоїмо разом з Ізраїлем, щоб прибрати (лідера ХАМАСу Ях'ю. – Ред.) Сінвара та решту м'ясників ХАМАСу. Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося", – сказав очільник Білого дому.

Окрім цього, Байден також пообіцяв домогтися звільнення заручників, яких захопили та досі утримують бойовики.

"Ми повернемо їх додому, ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що", – додав він і закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази.

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Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.

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