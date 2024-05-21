Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Кулеба: МУС независим, противодействовать нет смысла

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд делает свою работу, "как он считает нужным", это независимый институт, противодействовать которому "нет смысла". Об этом он рассказал во время пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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Журналист спросил, как Кулеба оценивает то, что МУС ходатайствует об ордерах на арест не только для лидеров группировки ХАМАС, но и для израильских политиков.

"Мы за эти два года очень хорошо осознали, что МУС делает свою работу так, как он считает нужным", – ответил Кулеба.

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По его словам, "нет смысла" ни призывать МУС к чему-либо, ни противодействовать его действиям.

Министр отметил, что МУС – независимый институт, который имеет "свой правовой взгляд" по любой ситуации, подпадающей под его юрисдикцию.

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20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

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