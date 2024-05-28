В ЄС говорять про санкції проти Ізраїлю за удари по сектору Гази — Politico

Очільник МЗС Ірландії Мартін заявив, що проти Ізраїлю можуть запровадити санкції, якщо він не дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права

Рафах. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше взяли участь у дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю, який зараз проводить військову операцію у секторі Гази. Про це повідомив очільник МЗС Ірландії Мішель Мартін, цитує видання Politico.

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Мартін заявив, що проти Ізраїлю можуть запровадити санкції, якщо він не дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права.

"Уперше на засіданні ЄС по-справжньому я бачив серйозну дискусію щодо санкцій", — сказав Мартін.

Він зазначив, що існує "деяка дистанція між людьми, які стверджують необхідність підходу, заснованого на санкціях, якщо Ізраїль не виконає рішення Міжнародного суду".

Також він зазначив, що "відбулася жвава дискусія щодо тимчасових наказів Міжнародного суду ООН", де "було висловлено дуже чітку позицію, що Ізраїль повинен дотримуватися цих тимчасових наказів, щоб відкрити пункт перетину кордону з Рафахом і припинити свої військові операції в Рафаху".

"Одним з висновків було скликання засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, щоб висловити нашу серйозну стурбованість і домогтися від Ізраїлю відповіді щодо дотримання наказів Суду", – додав він.

Міжнародний суд ООН постановив 24 травня, що Ізраїль повинен негайно припинити свій наступ на Рафах, що на півдні сектору Гази, і відкрити прикордонний пункт Рафах, щоб дозволити гуманітарній допомозі безперешкодно надходити в анклав.

Пізніше Ізраїль продовжив свою операцію на півдні сектору Гази й 27 травня атакував табір біженців. Тоді загинули щонайменше 45 палестинців. Лідери ЄС широко засудили ці дії Ізраїлю.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

Рафах — останнє місто на півдні сектору Гази, яке Ізраїль поки що не взяв під свій контроль. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху. Вона вважає, що це потрібно для повного знищення керівництва ХАМАС. Але США неодноразово висловлювали невдоволення планами провести цю операцію через велику кількість цивільного населення у місті.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

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