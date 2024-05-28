В ЕС говорят о санкциях против Израиля за удары по сектору Газа — Politico

Глава МИД Ирландии Мартин заявил, что против Израиля могут ввести санкции, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право

Рафах. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Министры иностранных дел Европейского Союза впервые приняли участие в дискуссии о санкциях против Израиля, который сейчас проводит военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД Ирландии Мишель Мартин, цитирует издание Politico.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Мартин заявил, что против Израиля могут ввести санкции, если он не будет придерживаться международного гуманитарного права.

"Впервые на заседании ЕС по-настоящему я видел серьезную дискуссию о санкциях", – сказал Мартин.

Он отметил, что существует "некоторая дистанция между людьми, которые утверждают необходимость подхода, основанного на санкциях, если Израиль не выполнит решение Международного суда".

Также он отметил, что "состоялась оживленная дискуссия относительно временных приказов Международного суда ООН", где "была высказана очень четкая позиция, что Израиль должен придерживаться этих временных приказов, чтобы открыть пункт пересечения границы с Рафахом и прекратить свои военные операции в Рафахе".

"Одним из выводов был созыв заседания Совета ассоциации ЕС-Израиль, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность и добиться от Израиля ответа с точки зрения соблюдения приказов Суда", – добавил он.

Международный суд ООН постановил 24 мая, что Израиль должен немедленно прекратить свое наступление на Рафах на юге сектора Газы и открыть пограничный пункт Рафах, чтобы позволить гуманитарной помощи беспрепятственно поступать в анклав.

Позже Израиль продолжил свою операцию на юге сектора Газа и 27 мая атаковал лагерь беженцев. Тогда погибли не менее 45 палестинцев. Лидеры ЕС широко осудили эти действия Израиля.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая США приостановили поставки авиабомб Израиля после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

Рафах — последний город на юге сектора Газа, который пока Израиль не взял под свой контроль. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе. Она считает, что это необходимо для полного уничтожения руководства ХАМАС. Но США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе.

20 мая 2024 года главный прокурор МКС пригласил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

Читайте также: Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Кулеба: МКС – независим, противодействовать ему нет смысла