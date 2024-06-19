Нетаньягу розкритикував США за затримку постачань зброї для Ізраїлю. Білий дім відреагував

Після відеозвернення Нетаньягу Білий дім скасував зустріч між країнами на високому рівні, повідомило видання Axios

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні. Політик у короткому відеозверненні заявив, що Вашингтон блокує постачання деяких типів зброї, й натякнув, що це сповільнює ізраїльський наступ в місті Рафах.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Неможливо уявити, що впродовж останніх кількох місяців адміністрація затримувала зброю і боєприпаси для Ізраїлю. Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу набагато швидше", – заявив Нетаньягу.

Однак він не уточнив, постачання якого саме озброєння затримуються.

Очільник уряду країни також розповів, що під час нещодавнього візиту до Ізраїлю державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що цілодобово працює над усуненням затримання.

"Блінкен запевнив мене, що адміністрація працює день і ніч, щоб усунути ці вузькі місця. Я справді сподіваюся, що це так. Так має бути", – наголосив він.

Водночас Блінкен, слова якого наводить Associated Press, сказав, що єдина пауза була пов’язана з важкими бомбами, які були доставлені ізраїльтянам у травні.

"Ми, як ви знаєте, продовжуємо перевіряти одну партію, про яку говорив президент США Джо Байден, щодо 2000-фунтових бомб через наші побоювання з приводу їх використання в густонаселеному районі, такому як Рафах. Це питання залишається на розгляді, але все інше відбувається у звичайному режимі", – наголосив держсекретар США.

Видання Axios з посиланням на двох неназваних співрозмовників серед американських посадовців повідомило, що після відеозвернення Нетаньягу Білий дім скасував зустріч між країнами на високому рівні щодо Ірану, яка була запланована на 20 червня.

За словами одного зі співрозмовників, команда Байдена була "розлючена та шокована невдячністю Нетаньягу".

"Це рішення чітко дає зрозуміти, що за такі трюки будуть наслідки", — сказав американський посадовець.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

Читайте також: У Байдена закликали Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху