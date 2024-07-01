Нетаньяху: Израиль не завершит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен

Цели Израиля включают освобождение заложников и обеспечение того, чтобы эта территория не представляла угрозы для страны, сказал Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (Фото: Shaul Golan/EPA)

Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты". Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, передает Politico.

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"Завещание павших – это наша миссия. Мы будем ее выполнять", – отметил он в своем сообщении в соцсети после заседания правительства.

Премьер-министр сказал, что цели израильского правительства включают освобождение всех оставшихся в секторе Газа заложников и обеспечение того, чтобы эта территория больше никогда не представляла угрозы для Израиля.

"Тому, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничем не заменить. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех этих целей", – подчеркнул Нетаньяху.

В материале Politico говорится, что США настаивают на том, чтобы Израиль согласился на трехстороннее соглашение о прекращении огня, которое поддержали несколько стран, включая Францию, Великобританию, Египет и Катар. Она включает в себя несколько условий, в том числе то, что израильские войска выводятся из городов в секторе Газа, выдают гуманитарную помощь и освобождают сотни палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАС части заложников и захваченных израильских солдат.

Однако переговоры зашли в тупик, ведь ХАМАС хочет, чтобы они были сосредоточены на обмене пленными, в то время как израильское правительство настаивает на том, что переговоры также должны затронуть демилитаризацию сектора Газа.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

3 июня 2024 года Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока речь не ийде.

17 июня Нетаньяху распустил военный кабинет из шести должностных лиц, созданный 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла.

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