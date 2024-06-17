Нетаньяху распустил военный кабмин: он был создан после нападения ХАМАС – Reuters

Агентство предусматривает, что теперь Нетаньяху будет решать относительно ведения войны с ХАМАС с небольшой группой чиновников

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет из шести должностных лиц, созданный 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

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Журналисты назвали такой шаг израильского премьера "ожидаемым", поскольку оппозиционер и экс-министр обороны страны Бени Ганц недавно подал в отставку из военного кабинета и призвал к досрочным выборам, обвинив Нетаньяху в неправильном ведении войны Израиля в Газе.

Следом за ним из военного кабинета ушел бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот.

Агентство предусматривает, что теперь Нетаньяху будет решать ведение войны с ХАМАС с небольшой группой чиновников, среди которых: министр обороны Йоав Галант и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, входившие в военный кабинет.

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.

20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока не говорится.

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