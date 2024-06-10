Министр военного кабинета Израиля идет в отставку из-за политики Нетаньяху насчет войны

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Член израильского военного кабинета Бенни Ганц сообщил, что подал в отставку из правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Во время пресс-конференции в Тель-Авиве 9 июня Ганц заявил, что глава правительства "мешает двигаться вперед к настоящей победе", передает CNN.

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Глава партии государства Национальное единство Ганц заявил, что его партия выходит из правительства Израиля. Он отметил, что делает это "с тяжелым сердцем", но уверен в правильности принятого решения.

Министр сообщил, что уходит в отставку через восемь месяцев после атаки ХАМАС 7 октября из-за того, что, по его мнению, "ситуация в стране и в комнате, где принимаются решения, изменилась".

В прошлом месяце он поставил ультиматум Нетаньяху, что покинет правительство, если премьер не представит новый план войны против ХАМАС до 8 июня.

"Нетаньяху мешает нам двигаться вперед к настоящей победе [в Газе]. Судьбоносные стратегические решения принимаются с нерешительностью и затягиванием из-за политических соображений", – высказался Ганц.

Уже бывший член военного кабинета Израиля призвал премьера страны провести выборы в ближайшие месяцы и создать новое правительство.

"Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов. Не дайте разорвать наш народ", – сказал Ганц.

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.

20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство. 3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока речи не будет.

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