Министр военного кабинета Израиля идет в отставку из-за политики Нетаньяху насчет войны
Член израильского военного кабинета Бенни Ганц сообщил, что подал в отставку из правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Во время пресс-конференции в Тель-Авиве 9 июня Ганц заявил, что глава правительства "мешает двигаться вперед к настоящей победе", передает CNN.
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Глава партии государства Национальное единство Ганц заявил, что его партия выходит из правительства Израиля. Он отметил, что делает это "с тяжелым сердцем", но уверен в правильности принятого решения.
Министр сообщил, что уходит в отставку через восемь месяцев после атаки ХАМАС 7 октября из-за того, что, по его мнению, "ситуация в стране и в комнате, где принимаются решения, изменилась".
В прошлом месяце он поставил ультиматум Нетаньяху, что покинет правительство, если премьер не представит новый план войны против ХАМАС до 8 июня.
"Нетаньяху мешает нам двигаться вперед к настоящей победе [в Газе]. Судьбоносные стратегические решения принимаются с нерешительностью и затягиванием из-за политических соображений", – высказался Ганц.
Уже бывший член военного кабинета Израиля призвал премьера страны провести выборы в ближайшие месяцы и создать новое правительство.
"Я призываю Нетаньяху: назначьте согласованную дату выборов. Не дайте разорвать наш народ", – сказал Ганц.
- 7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.
- 20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.
- 3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока речи не будет.
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