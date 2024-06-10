Ізраїльський міністр військового кабінету йде у відставку через політику Нетаньягу щодо війни

(Фото: ABIR SULTAN/EPA)

Член ізраїльського військового кабінету Бенні Ганц повідомив, що подав у відставку з уряду прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу. Під час пресконференції в Тель-Авіві 9 червня Ганц заявив, що глава уряду "заважає рухатися вперед до справжньої перемоги", передає CNN.

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Голова партії держави Національна єдність Ганц заявив, що його партія виходить з уряду Ізраїлю. Він зауважив, що робить це "з важким серцем", але впевнений у правильності ухваленого рішення.

Міністр повідомив, що йде у відставку через вісім місяців після атаки ХАМАС 7 жовтня через те, що, на його думку, "ситуація в країні та в кімнаті, де ухвалюють рішення, змінилася".

Минулого місяця він поставив ультиматум Нетаньягу, що покине уряд, якщо прем'єр не представить новий план війни проти ХАМАС до 8 червня.

"Нетаньягу заважає нам рухатися вперед до справжньої перемоги [в Газі]. Доленосні стратегічні рішення приймаються з нерішучістю і зволіканням через політичні міркування", – висловився Ганц.

Вже колишній член військового кабінету Ізраїлю закликав прем’єра країни провести вибори в найближчі місяці, створивши новий уряд.

"Я закликаю Нетаньягу: призначте погоджену дату виборів. Не дайте розірвати наш народ", – сказав Ганц.

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію проти ХАМАС.

20 травня 2024 року МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС. Глава ізраїльського МЗС назвав ордери на арешт урядовців країни "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди". Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

3 червня Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

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