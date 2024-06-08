Армія Ізраїлю зайшла у табір біженців у центрі сектору Гази. Там знайшли заручників ХАМАС
Ізраїльська армія у суботу, 8 червня, зайшла у табір біженців Нусейрат у центрі заблокованого сектору Гази. Там знайшли й звільнили чотирьох заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі Supernova, повідомила армія Ізраїлю (ЦАХАЛ).
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Звільнено 25-річну Ноа Аргамані, 21-річного Альмога Меїр-Яна, 40-річного Шломі Зіва і 27-річного Андрія Козлова (має ізраїльське та російське громадянство).
This is the reason we are fighting this war.— Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024
Welcome home Noa, Shlomi, Almog and Andrey. pic.twitter.com/Rvbagjjo2X
Стан усіх чотирьох оцінюється як добрий, їх госпіталізували для медичного обстеження.
Тим часом палестинські джерела повідомляють, що внаслідок дій ЦАХАЛу в Нусейраті постраждали місцеві жителі.
Al Jazeera з посиланням на представника лікарні "Аль-Акса" пише, що внаслідок ізраїльської операції загинули не менше 55 палестинців, десятки отримали поранення.
За його словами, стаціонар лікарні переповнений, у ньому не вистачає місця для розміщення поранених. Медик закликав палестинців здавати кров для них.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- 26 травня 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Биньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАС: Ях’ю Сінвара, Мохаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі й Ісмаїла Ханієха.