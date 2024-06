Армія Ізраїлю зайшла у табір біженців у центрі сектору Гази. Там знайшли заручників ХАМАС

Ізраїльська армія у суботу, 8 червня, зайшла у табір біженців Нусейрат у центрі заблокованого сектору Гази. Там знайшли й звільнили чотирьох заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі Supernova, повідомила армія Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Звільнено 25-річну Ноа Аргамані, 21-річного Альмога Меїр-Яна, 40-річного Шломі Зіва і 27-річного Андрія Козлова (має ізраїльське та російське громадянство).

