Армія Ізраїлю зайшла у табір біженців у центрі сектору Гази. Там знайшли заручників ХАМАС

ЦАХАЛ провів військову операцію зі звільнення чотирьох заручників. Палестинські джерела стверджують, що її жертвами стали десятки людей

Фото: EPA / MOHAMMED SABER

Ізраїльська армія у суботу, 8 червня, зайшла у табір біженців Нусейрат у центрі заблокованого сектору Гази. Там знайшли й звільнили чотирьох заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня 2023 року на музичному фестивалі Supernova, повідомила армія Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Звільнено 25-річну Ноа Аргамані, 21-річного Альмога Меїр-Яна, 40-річного Шломі Зіва і 27-річного Андрія Козлова (має ізраїльське та російське громадянство).

This is the reason we are fighting this war.



Welcome home Noa, Shlomi, Almog and Andrey. pic.twitter.com/Rvbagjjo2X — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Стан усіх чотирьох оцінюється як добрий, їх госпіталізували для медичного обстеження.

Речник ЦАХАЛу на брифінгу розказав , що заручники перебували у двох різних будинках, розташованих у центрі табору Нусейрат, у густонаселеному житловому районі. Операція з порятунку викрадених проводилася під прикриттям військово-морських і військово-повітряних сил. Один із військовослужбовців ЦАХАЛу отримав тяжке поранення в ході операції та був доставлений до лікарні.

Тим часом палестинські джерела повідомляють, що внаслідок дій ЦАХАЛу в Нусейраті постраждали місцеві жителі.

Al Jazeera з посиланням на представника лікарні "Аль-Акса" пише, що внаслідок ізраїльської операції загинули не менше 55 палестинців, десятки отримали поранення.

За його словами, стаціонар лікарні переповнений, у ньому не вистачає місця для розміщення поранених. Медик закликав палестинців здавати кров для них.