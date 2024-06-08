Армия Израиля вошла в лагерь беженцев в центре сектора Газа. Там нашли заложников ХАМАС
Израильская армия в субботу, 8 июня, вошла в лагерь беженцев Нусейрат в центре заблокированного сектора Газа. Там нашли и освободили четырех заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ).
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Освобождены 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмога Меир-Ян, 40-летний Шломи Зив и 27-летний Андрей Козлов (имеет израильское и российское гражданство).
This is the reason we are fighting this war.— Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024
Welcome home Noa, Shlomi, Almog and Andrey. pic.twitter.com/Rvbagjjo2X
Состояние всех четырех оценивается как хорошее, их госпитализировали для медицинского обследования.
Между тем палестинские источники сообщают, что в результате действий ЦАХАЛа в Нусейрате пострадали местные жители.
Al Jazeera со ссылкой на представителя больницы "Аль-Акса" пишет, что в результате израильской операции погибли не менее 55 палестинцев, десятки получили ранения.
По его словам, стационар больницы переполнен, в нем не хватает места для размещения раненых. Медик призвал палестинцев сдавать кровь для них.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 26 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС: Яхью Синвара, Мохаммеда Диаба Ибрагима Аль-Мас.