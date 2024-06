Армия Израиля вошла в лагерь беженцев в центре сектора Газа. Там нашли заложников ХАМАС

Израильская армия в субботу, 8 июня, вошла в лагерь беженцев Нусейрат в центре заблокированного сектора Газа. Там нашли и освободили четырех заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Освобождены 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмога Меир-Ян, 40-летний Шломи Зив и 27-летний Андрей Козлов (имеет израильское и российское гражданство).

This is the reason we are fighting this war.



Welcome home Noa, Shlomi, Almog and Andrey. pic.twitter.com/Rvbagjjo2X