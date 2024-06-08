Армия Израиля вошла в лагерь беженцев в центре сектора Газа. Там нашли заложников ХАМАС

ЦАХАЛ провел военную операцию по освобождению четырех заложников. Палестинские источники утверждают, что ее жертвами стали десятки людей

Фото: EPA / MOHAMMED SABER

Израильская армия в субботу, 8 июня, вошла в лагерь беженцев Нусейрат в центре заблокированного сектора Газа. Там нашли и освободили четырех заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Supernova, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ).

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Освобождены 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Альмога Меир-Ян, 40-летний Шломи Зив и 27-летний Андрей Козлов (имеет израильское и российское гражданство).

This is the reason we are fighting this war.



Welcome home Noa, Shlomi, Almog and Andrey. pic.twitter.com/Rvbagjjo2X — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Состояние всех четырех оценивается как хорошее, их госпитализировали для медицинского обследования.

Представитель ЦАХАЛа на брифинге рассказал , что заложники находились в двух разных домах, расположенных в центре лагеря Нусейрат, в густонаселенном жилом районе. Операция по спасению похищенных производилась под прикрытием военно-морских и военно-воздушных сил. Один из военнослужащих ЦАХАЛ получил тяжелое ранение в ходе операции и был доставлен в больницу.

Между тем палестинские источники сообщают, что в результате действий ЦАХАЛа в Нусейрате пострадали местные жители.

Al Jazeera со ссылкой на представителя больницы "Аль-Акса" пишет, что в результате израильской операции погибли не менее 55 палестинцев, десятки получили ранения.

По его словам, стационар больницы переполнен, в нем не хватает места для размещения раненых. Медик призвал палестинцев сдавать кровь для них.