Нетаньягу: Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наголосив, що війна не закінчиться, якщо країна не виконає всі свої цілі

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу допускає призупинення війни з бойовиками ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, однак про повне завершення бойових дій поки не йдеться. Його слова цитує i24.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль готовий обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС, однак, за його словами, війна не закінчиться, якщо країна не виконає всі свої цілі.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", – акцентував прем'єр країни.

Нетаньягу нагадав, що Ізраїль хоче ліквідувати ХАМАС та звільнити всіх заручників.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

Рафах — останнє місто на півдні сектору Гази, яке Ізраїль поки що не взяв під свій контроль. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху. Вона вважає, що це потрібно для повного знищення керівництва ХАМАС. Але США неодноразово висловлювали невдоволення планами провести цю операцію через велику кількість цивільного населення у місті.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

Читайте також: Мальдіви забороняють ізраїльтянам в'їзд до країни через війну у Газі