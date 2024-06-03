Мальдіви забороняють ізраїльтянам в'їзд до країни через війну у Газі

В уряді острова створять спеціальний підкомітет, який контролюватиме виконання рішення щодо заборони в'їзду до країни ізраїльтян

Мохамед Муїцзу (Фото: EPA)

Мальдіви вирішили заборонити в'їзд на територію острова громадянам Ізраїлю – це рішення є відповіддю на події у секторі Гази. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента Республіки.

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Зазначається, що глава острівної країни Мохамед Муїцзу вирішив запровадити відповідну заборону за рекомендацією уряду.

Офіс президента країни підкреслив, що Кабмін змінить закони держави, щоб заборонити власникам ізраїльських паспортів в'їзд на Мальдіви. Також в уряді створять спеціальний підкомітет для контролю за цим процесом.

Крім цього, глава Мальдівів проінформував, що розпочне кампанію зі збору коштів для допомоги палестинським біженцям.

Він додав, що Мальдіви планують найближчим часом провести загальнонаціональний мітинг на знак солідарності з Палестиною.

21 травня глава США Байден заявив, що Ізраїль не вчиняє геноциду у своїй воєнній кампанії проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

У травні Норвегія, Іспанія та Ірландія заявили про визнання Палестинської держави. У відповідь на таке рішення в Ізраїлі заявили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти офіційних осіб цих держав.

30 травня уряд Словенії також схвалив пропозицію щодо визнання Палестини – далі рішення має хвалити парламент.

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