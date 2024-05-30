Уряд Словенії підтримав визнання Палестини

Прем'єр-міністр країни наголосив, що це рішення не спрямоване ні проти кого, зокрема проти Ізраїлю

Роберт Голоб (Фото: EPA)

Уряд Словенії 30 травня схвалив пропозицію про визнання палестинської держави. Тепер рішення має ухвалити парламент. Про це повідомило видання Associated Press.

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Коментуючи це рішення уряду, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що "увесь світ має діяти в напрямку миру", а шляхом до досягнення миру він назвав рішення "про створення двох держав".

Голоб також наголосив, що це рішення не спрямоване ні проти кого, зокрема проти Ізраїлю.

Щоб рішення набуло чинності, потрібне схвалення парламенту. Як пише AP, Керівна ліберальна коаліція Голоба має комфортну більшість у парламенті, а тому голосування "має бути формальністю".

22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.

Вашингтон виступив проти одностороннього рішення щодо визнання Палестини. У США вважають, що для цього потрібні перемовини двох сторін конфлікту.

23 травня в Ізраїлі повідомили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через визнання Палестинської держави.

29 травня французький лідер Емманюель Макрон, коментуючи визнання Палестинської держави, заявив, що виступає за це, проте це має статися не "на емоціях", а у "відповідний час".

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