Норвегія визнала державність Палестини, на черзі Іспанія й Ірландія. Ізраїль відреагував

Прем'єр Норвегії Стьоре зазначив, що визнання Палестини допоможе гарантувати, що врегулювання конфлікту на Близькому Сході набере нового імпульсу

Ілюстративне фото: WAEL HAMZEH/ЕРА

Уряд Норвегії визнав державність Палестини. Аналогічне рішення ухвалять в Ірландії й Іспанії, повідомили глави урядів країн Саймон Гарріс і Педро Санчес. У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац відкликав норвезького й іспанського послів зі своєї країни.

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"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розбудову палестинської держави, і ми можемо притягнути палестинську державу до відповідальності", – заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Як зазначив Стьоре, палестинці мають фундаментальне право на власну державу й разом з ізраїльтянами вони можуть жити в мирі у своїх країнах.

За його словами, Норвегія хоче дати палестинцям надію на майбутнє. На Близькому Сході не може бути миру без рішення про створення окремих держав, наголосив він.

Визнання Палестини, як зауважив прем'єр Норвегії, може допомогти гарантувати, що процес досягнення дводержавного рішення щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході нарешті знову розпочнеться й набере нового імпульсу.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс повідомив, що вслід за Норвегією рішення щодо визнання Палестинської держави незабаром також ухвалить і його країна.

"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують, що ми визнаємо державу Палестина", — сказав Гарріс.

Глава іспанського уряду Педро Санчес заявив, що його країна офіційно визнає державність Палестини 28 травня.

Після того, як Норвегія визнала державність Палестини, й в урядах Ірландії та Іспанії повідомили, що їхні країни також ухвалять відповідне рішення, глава МЗС Ізраїлю Ізраель Кац повідомив про відкликання послів.

"Сьогодні я надсилаю чітке повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не дозволить цьому пройти мовчки. Я щойно наказав ізраїльським послам із Дубліна й Осло повернутися до Ізраїлю для подальших консультацій у Єрусалимі", – сказав Кац.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

У жовтні 2023 року глава МЗС Іспанії заявив, що "єдиним" вирішенням арабо-ізраїльського конфлікту є рішення щодо створення Палестинської держави.

10 травня Генасамблея ООН визнала право Палестини на членство в організації.

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