"Є тільки одне рішення". Іспанія підтримала створення держави Палестина

"Єдиним" вирішенням довгострокового арабо-ізральського конфлікту є двостороннє рішення щодо реального створення на Близькому Сході держави Палестина, вважає міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це він заявив пресі перед зустріччю глав МЗС країн-членів Євросоюзу, на якій головними темами буде ситуація в Ізраїлі й секторі Гази та війна Росії проти України.

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"Сьогодні буде почутий голос Іспанії, який скаже, що є лише одне рішення для остаточного миру <...> і цим рішенням є рішення про створення двох держав", – сказав він.

За словами Альбареса, коли вдасться зупинити насильство, "ми повинні мати змогу підтримати міжнародну мирну конференцію, що призведе до створення держави, яка існуватиме у безпеці, добросусідстві й остаточному мирі з Ізраїлем".

Альбарес підкреслив, що зараз Європа "має чітко підтримати" право Ізраїлю на відбиття безпрецедентних терористичних атак, але разом з тим вона "також має чітко висловитися про захист палестинського цивільного населення".

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Він повторив, що мир і стабільність цього близькосхідного регіону принесе "лише поява держави, яка живе у мирі з державою Ізраїль, що припускає взаємне визнання, безпеку та процвітання".

Альтернативою цьому "буде більше смертей серед цивільних і більше атак терористів, і навіть можливість поширення насильства на Ліван", додав глава МЗС Іспанії.

ДОВІДКА. Палестина – де-юре незалежна частково визнана держава у процесі створення. Де-факто не має єдиної території та реального суверенітету. Проголошення держави відбулося у листопаді 1988 року. Незалежність визнана близько 140 із майже 200 держав світу. Створення держави передбачається на території ексклава Західний берег річки Йордан (контролюється ФАТХ) і напівексклаву сектору Гази (підконтрольний ХАМАС). ФАТХ і ХАМАС – у конфлікті. Значну частину території ЗБРЙ контролює ЦАХАЛ, а Східний Єрусалим ізраїльтяни вважають свою територію. Палестинські території ООН вважає окупованими Ізраїлем.

Альбарес нічого не сказав про ймовірну участь в арабо-ізраїльському конфлікті впливових сторонніх акторів з берегів Перської затоки та Червоного моря.

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