"Є тільки одне рішення". Іспанія підтримала створення держави Палестина
"Єдиним" вирішенням довгострокового арабо-ізральського конфлікту є двостороннє рішення щодо реального створення на Близькому Сході держави Палестина, вважає міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Про це він заявив пресі перед зустріччю глав МЗС країн-членів Євросоюзу, на якій головними темами буде ситуація в Ізраїлі й секторі Гази та війна Росії проти України.
"Сьогодні буде почутий голос Іспанії, який скаже, що є лише одне рішення для остаточного миру <...> і цим рішенням є рішення про створення двох держав", – сказав він.
За словами Альбареса, коли вдасться зупинити насильство, "ми повинні мати змогу підтримати міжнародну мирну конференцію, що призведе до створення держави, яка існуватиме у безпеці, добросусідстві й остаточному мирі з Ізраїлем".
Альбарес підкреслив, що зараз Європа "має чітко підтримати" право Ізраїлю на відбиття безпрецедентних терористичних атак, але разом з тим вона "також має чітко висловитися про захист палестинського цивільного населення".
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Він повторив, що мир і стабільність цього близькосхідного регіону принесе "лише поява держави, яка живе у мирі з державою Ізраїль, що припускає взаємне визнання, безпеку та процвітання".
Альтернативою цьому "буде більше смертей серед цивільних і більше атак терористів, і навіть можливість поширення насильства на Ліван", додав глава МЗС Іспанії.
Альбарес нічого не сказав про ймовірну участь в арабо-ізраїльському конфлікті впливових сторонніх акторів з берегів Перської затоки та Червоного моря.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль із сектору Гази й етноцид на півдні країни. В Ізраїлі загинули понад 1400 людей, були захоплені та вивезені до Гази не менше 212 заручників.
- Після атак із сектора Гази ЦАХАЛ б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі. Там, за непідтвердженими даними, загинули до 3000 людей, але цю цифру неможливо верифікувати.
- 22 жовтня Ізраїль попередив мешканців північної частини сектору, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібники терористів.
- Відставний американський генерал Петреус попереджає про наземну операцію в Газі: "Це може бути Могадішо на стероїдах".
- Військові Ізраїлю заявили, що можуть скасувати наземну операцію, якщо ХАМАС "беззастережно здасться". Там уточнили, що війна може тривати місяці.
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