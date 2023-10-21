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Армія Ізраїлю нарахувала 550 невдалих пусків ракет ХАМАС: падали на сектор Газа – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 23:53
Відео: Israel Defense Forces
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Ізраїльська армія опублікувала відео невдалих пусків ракет ХАМАС, які терористи випустили у бік Ізраїлю, але вони впали на території сектора Газа.

ЦАХАЛ заявляє, що з початку війни виявив близько 550 невдалих пусків ракет ХАМАС.

"Терористична організація ХАМАС використовує мешканців сектору Газа як живий щит і запускає ракети з цивільної інфраструктури, територій та будівель у секторі Газа", – заявили в ЦАХАЛ.

  • 17 жовтня ХАМАС заявив, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Газа, внаслідок чого загинули від 300 до 500 людей. Ізраїль заперечив свою причетність та стверджував, що пуск ракети стався із самої Гази.
  • Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США.
  • Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні – на них не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ.

Читайте також: Байден про удар по лікарні в Газі: Здається, це зробила інша команда, а не Ізраїль

Оксана Житнюк
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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