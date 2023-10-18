Байден про удар по лікарні у Газі: Здається, це зробила інша команда, а не Ізраїль

У Тель-Авіві в Ізраїлі президент США Джо Байден заявив, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня, схоже, спричинили терористичні групи сектору Гази, а не Ізраїль. Про це повідомляє ізраїльське ЗМІ The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви", — сказав він, публічно підтримавши ізраїльську версію подій, пише ЗМІ.

Президент США додав, що "є багато людей, які не впевнені" у цьому.

Байден сказав прем’єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньягу, що він відвідав Ізраїль "з простої причини", оскільки хоче, аби народ Ізраїлю та люди всього світу знали, де "стоять Сполучені Штати".

Президент США наголосив, що ХАМАС "зарізав" своїх жертв, зокрема 31 американця.

Читайте також: Ізраїль. ЗМІ вперше побувало у звільненому від ХАМАС кібуці та описало звірства

"Вони вчинили зло і жорстокості, через які ІДІЛ [терористична Ісламська Держава] виглядає дещо більш раціонально", – сказав він.

Байден зауважив, що ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання.

За його словами, США подбають про те, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно для захисту.

"Світ дивиться. В Ізраїлі встановлені цінності, як у Сполучених Штатів та інших демократій, і вони дивляться, що ми збираємося робити. Я з нетерпінням чекаю ретельної дискусії про те, куди всі йдуть далі", – сказав політик.

На завершення Байден звернувся до ізраїльтян, назвавши їх хоробрість і відданість "приголомшливими".

І він, і прем'єр Ізраїлю відмовились відповідати на запитання, передає ЗМІ.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був з самої Гази.

Після ракетного удару по лікарні у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні, заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.

Читайте також: Напад ХАМАС на Ізраїль. США не мають доказів причетності Ірану – Пентагон

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.