Байден об ударе по больнице в Газе: Кажется, это сделала другая команда, а не Израиль
В Тель-Авиве в Израиле президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Об этом сообщает израильское СМИ The Times of Israel.
"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий, пишет СМИ.
Президент США добавил, что "есть много людей, которые не уверены" в этом.
Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он посетил Израиль "по простой причине", поскольку хочет, чтобы народ Израиля и люди всего мира знали, где "стоят Соединенные Штаты".
Президент США подчеркнул, что ХАМАС "зарезал" своих жертв, в том числе 31 американца.
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" Они совершили зло и жестокости, из-за которых ИГИЛ [террористическое Исламское Государство] выглядит несколько более рационально", – сказал он.
Байден заметил, что ХАМАС не представляет всего палестинского народа и принес ему только страдания.
По его словам, США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что ему нужно для защиты.
"Мир смотрит. В Израиле установлены ценности, как у Соединенных Штатов и других демократий, и они смотрят, что мы собираемся делать. Я с нетерпением жду тщательной дискуссии о том, куда все идут дальше ", – сказал политик.
В заключение Байден обратился к израильтянам, назвав их храбрость и преданность "потрясающими".
И он, и премьер Израиля отказались отвечать на вопросы, передает СМИ.
- Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.
- После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.
- Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа.
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