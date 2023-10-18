Байден об ударе по больнице в Газе: Кажется, это сделала другая команда, а не Израиль

В Тель-Авиве в Израиле президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе 17 октября, похоже, спровоцировали террористические группы сектора Газа, а не Израиль. Об этом сообщает израильское СМИ The Times of Israel.

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"Я был глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", – сказал он, публично поддержав израильскую версию событий, пишет СМИ.

Президент США добавил, что "есть много людей, которые не уверены" в этом.

Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он посетил Израиль "по простой причине", поскольку хочет, чтобы народ Израиля и люди всего мира знали, где "стоят Соединенные Штаты".

Президент США подчеркнул, что ХАМАС "зарезал" своих жертв, в том числе 31 американца.

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" Они совершили зло и жестокости, из-за которых ИГИЛ [террористическое Исламское Государство] выглядит несколько более рационально", – сказал он.

Байден заметил, что ХАМАС не представляет всего палестинского народа и принес ему только страдания.

По его словам, США позаботятся о том, чтобы у Израиля было то, что ему нужно для защиты.

"Мир смотрит. В Израиле установлены ценности, как у Соединенных Штатов и других демократий, и они смотрят, что мы собираемся делать. Я с нетерпением жду тщательной дискуссии о том, куда все идут дальше ", – сказал политик.

В заключение Байден обратился к израильтянам, назвав их храбрость и преданность "потрясающими".

И он, и премьер Израиля отказались отвечать на вопросы, передает СМИ.

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы, заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа.

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