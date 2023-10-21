Израильская армия опубликовала видео неудачных пусков ракет ХАМАС, выпущенных террористами в сторону Израиля, но упавших на территории сектора Газа.

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ЦАХАЛ заявляет, что с начала войны выявил около 550 неудачных пусков ракет ХАМАС.

"Террористическая организация ХАМАС использует жителей сектора Газа в качестве живого щита и запускает ракеты с гражданской инфраструктуры, территорий и зданий в секторе Газа", – заявили в ЦАХАЛ.

17 октября ХАМАС заявил, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли от 300 до 500 человек. Израиль отрицал свою причастность и утверждал, что пуск ракеты произошел из самой Газы.

После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США.

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы – на них не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ.

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