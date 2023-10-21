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Армия Израиля насчитала 550 неудачных пусков ракет ХАМАС: падали на сектор Газа – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 23:53
Видео: Israel Defense Forces
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Израильская армия опубликовала видео неудачных пусков ракет ХАМАС, выпущенных террористами в сторону Израиля, но упавших на территории сектора Газа.

ЦАХАЛ заявляет, что с начала войны выявил около 550 неудачных пусков ракет ХАМАС.

"Террористическая организация ХАМАС использует жителей сектора Газа в качестве живого щита и запускает ракеты с гражданской инфраструктуры, территорий и зданий в секторе Газа", – заявили в ЦАХАЛ.

  • 17 октября ХАМАС заявил, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли от 300 до 500 человек. Израиль отрицал свою причастность и утверждал, что пуск ракеты произошел из самой Газы.
  • После ракетного удара по больнице в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. 
  • Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы – на них не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ.

Читайте также: Байден об ударе по больнице в Газе: Кажется, это сделала другая команда, а не Израиль

Оксана Житнюк
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