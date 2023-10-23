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Ізраїль може скасувати наземну операцію в Газі, якщо ХАМАС "беззастережно здасться"

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 08:48
Ізраїль може скасувати наземну операцію в Газі, якщо ХАМАС
Сектор Гази (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що наземна операція в секторі Газа може не відбутися, якщо терористи ХАМАС "здадуться беззастережно". Про це повідомив представник ЦАХАЛ підполковник Джонатан Конрікус у коментарі ABC.

За його словами, Ізраїль має намір повністю ліквідувати ХАМАС, проте не відповів, чому наземна операція в Газі досі не розпочалася.

"Якби ХАМАС вийшов зі своїх укриттів, які вони ховають під ізраїльськими мирними жителями, що вони і роблять зараз, повернув би наших заручників – усіх 212 – і здався б беззастережно, тоді б війна закінчилася", – сказав Конрікус.

Він зазначив, що якщо ХАМАС не здаватиметься, то Ізраїлю, "ймовірно, доведеться піти та зробити це".

"Люди повинні приймати чийсь бік відповідно до своєї моралі. Якщо ви хочете бути на боці терористів чи на боці Ізраїлю, то це ваш вибір", — резюмував військовий.

  • Після терористичних атак із сектора Гази ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі, приділяючи, за їхніми словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками".
  • 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектора Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектора протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".
  • 22 жовтня Ізраїль попередив мешканців північної частини сектору Гази, що ті, хто не евакуюються з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як поплічники терористів.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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