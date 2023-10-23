Израиль может отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС "безоговорочно сдастся"
В армии обороны Израиля заявили, что наземная операция в секторе Газа может не произойти, если террористы ХАМАС "сдадутся безоговорочно". Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус в комментарии ABC.
По его словам, Израиль намерен полностью ликвидировать ХАМАС, однако не ответил, почему наземная операция в Газе до сих пор не началась.
"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они прячут под израильскими мирными жителями, что они и делают сейчас, вернул бы наших заложников – всех 212 – и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал Конрикус.
Он отметил, что если ХАМАС не будет сдаваться, то Израилю, "вероятно, придется пойти и сделать это".
Люди должны принимать чью-то сторону в соответствии со своей моралью. Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", — резюмировал военный.
- После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".
- 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".
- 22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов.
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