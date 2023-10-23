Израиль может отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС "безоговорочно сдастся"

В армии обороны Израиля заявили, что наземная операция в секторе Газа может не произойти, если террористы ХАМАС "сдадутся безоговорочно". Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус в комментарии ABC.

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По его словам, Израиль намерен полностью ликвидировать ХАМАС, однако не ответил, почему наземная операция в Газе до сих пор не началась.

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, которые они прячут под израильскими мирными жителями, что они и делают сейчас, вернул бы наших заложников – всех 212 – и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал Конрикус.

Он отметил, что если ХАМАС не будет сдаваться, то Израилю, "вероятно, придется пойти и сделать это".

Люди должны принимать чью-то сторону в соответствии со своей моралью. Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", — резюмировал военный.

После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".

22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов.

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