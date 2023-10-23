"Есть только одно решение". Испания поддержала создание государства Палестина

"Единственным" решением долгосрочного арабо-изральского конфликта является двустороннее решение о реальном создании на Ближнем Востоке государства Палестина, считает министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Об этом он заявил прессе перед встречей глав МИД стран-членов Евросоюза, на которой главными темами будет ситуация в Израиле и секторе Газа и война России против Украины.

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"Сегодня будет услышан голос Испании, который скажет, что есть только одно решение для окончательного мира <...> и этим решением является решение о создании двух государств", – сказал он.

По словам Альбареса, когда удастся остановить насилие, "мы должны быть в состоянии поддержать международную мирную конференцию, что приведет к созданию государства, которое будет существовать в безопасности, добрососедстве и окончательном мире с Израилем".

Альбарес подчеркнул, что сейчас Европа "должна четко поддержать" право Израиля на отражение беспрецедентных террористических атак, но при этом она "также должна четко высказаться о защите палестинского гражданского населения".

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Он повторил, что мир и стабильность этому ближневосточному региону принесет "только появление государства, которое живет в мире с государством Израиль, что предполагает взаимное признание, безопасность и процветание".

Альтернативой этому "будет больше смертей среди гражданских и больше атак террористов, и даже возможность распространения насилия на Ливан", добавил глава МИД Испании.

СПРАВКА. Палестина — де-юре независимое частично признанное государство в процессе создания. Де-факто не имеет единой территории и реального суверенитета. Провозглашение государства состоялось в ноябре 1988 года. Независимость признана около 140 из почти 200 государств мира. Создание государства предусматривается на территории эксклава Западного берега реки Иордан (контролируется ФАТХ) и полуэксклава сектора Газа (подконтролен ХАМАС). ФАТХ и ХАМАС – в конфликте. Значительную часть территории ЗБРИ контролирует ЦАХАЛ, а Восточный Иерусалим израильтяне считают своей территорией. Палестинские территории ООН считает оккупированными Израилем.

Альбарес ничего не сказал о предполагаемом участии в арабо-израильском конфликте влиятельных сторонних акторов с берегов Персидского залива и Красного моря.

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