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"Волнует только Газа". Экс-премьер Израиля обвинил BBC в поддержке ХАМАС в эфире — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 11:29
Нафтали Беннет в эфире BBC
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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил журналистов BBC в предвзятости при освещении войны с террористами ХАМАС. Соответствующая перепалка политика с ведущей произошла в эфире BBC.

По его словам, журналисты BBC демонстрируют "неясность моральных принципов". 

Ведущая Виктория Дербишир во время интервью усомнилась, что Израиль следует принципам международного права, когда наносит удары по сектору Газа.

В ответ Беннет раздраженно заявил: "Как я понимаю, BBC решила встать на сторону Газы, потому что все ваши вопросы касаются только жителей Газы".

Журналистка отрицала подобную позицию бывшего израильского премьера.

Недавно Беннет уже устраивал перепалку с журналистами британских медиа — в эфире канала Sky News на вопрос журналистов относительно палестинцев в больницах или детей в инкубаторах, системы жизнеобеспечения которых могут отключиться из-за отключения Израилем электроснабжения в сектор Газа, Беннет ответил: "Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что, не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами".

  • После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по ее словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".
  • 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать". 
  • 22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов. 

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Дмитрий Гриниченко
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