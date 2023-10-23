Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил журналистов BBC в предвзятости при освещении войны с террористами ХАМАС. Соответствующая перепалка политика с ведущей произошла в эфире BBC.

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По его словам, журналисты BBC демонстрируют "неясность моральных принципов".

Ведущая Виктория Дербишир во время интервью усомнилась, что Израиль следует принципам международного права, когда наносит удары по сектору Газа.

В ответ Беннет раздраженно заявил: "Как я понимаю, BBC решила встать на сторону Газы, потому что все ваши вопросы касаются только жителей Газы".

Журналистка отрицала подобную позицию бывшего израильского премьера.

Недавно Беннет уже устраивал перепалку с журналистами британских медиа — в эфире канала Sky News на вопрос журналистов относительно палестинцев в больницах или детей в инкубаторах, системы жизнеобеспечения которых могут отключиться из-за отключения Израилем электроснабжения в сектор Газа, Беннет ответил: "Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что, не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами".

После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по ее словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что все жители севера сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны эвакуироваться на юг сектора в течение 24 часов "для собственной безопасности". В ХАМАС тогда же призвали местных "никуда не ехать".

22 октября Израиль предупредил жителей северной части сектора Газа, что те, кто не эвакуируются из опасной зоны, могут быть идентифицированы как пособники террористов.

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