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"Вас хвилює тільки Газа". Експрем'єр Ізраїлю звинуватив BBC у підтримці ХАМАС в ефірі — відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 11:29
Нафталі Беннет в ефірі ВВС
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Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звинуватив журналістів ВВС в упередженості під час висвітлення війни з терористами ХАМАС. Відповідна суперечка політика з ведучою сталася в ефірі ВВС.

За його словами, журналісти ВВС демонструють "неясність моральних принципів".

Ведуча Вікторія Дербішир під час інтерв'ю засумнівалася, що Ізраїль дотримується принципів міжнародного права, коли завдає ударів по сектору Гази.

У відповідь Беннет роздратовано заявив: "Як я розумію, ВВС вирішила стати на бік Гази, тому що всі ваші питання стосуються тільки жителів Гази".

Журналістка заперечувала подібну позицію колишнього ізраїльського прем'єра.

Нещодавно Беннет уже влаштовував суперечку з журналістами британських медіа — в ефірі каналу Sky News на запитання журналістів щодо палестинців у лікарнях або дітей в інкубаторах, системи життєзабезпечення яких можуть відключитися через відключення Ізраїлем електропостачання в сектор Гази, Беннет відповів: "Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних жителів Палестини? Що з вами не так? Ви що, не бачите, що відбувається? Ми воюємо з нацистами".

  • Після терористичних атак із сектора Гази ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі, приділяючи, за її словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками".
  • 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектора Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектора протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".
  • 22 жовтня Ізраїль попередив мешканців північної частини сектору Гази, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібники терористів.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльХАМАСсектор ГазиНафталі БеннетBBC
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