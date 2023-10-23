Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звинуватив журналістів ВВС в упередженості під час висвітлення війни з терористами ХАМАС. Відповідна суперечка політика з ведучою сталася в ефірі ВВС.

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За його словами, журналісти ВВС демонструють "неясність моральних принципів".

Ведуча Вікторія Дербішир під час інтерв'ю засумнівалася, що Ізраїль дотримується принципів міжнародного права, коли завдає ударів по сектору Гази.

У відповідь Беннет роздратовано заявив: "Як я розумію, ВВС вирішила стати на бік Гази, тому що всі ваші питання стосуються тільки жителів Гази".

Журналістка заперечувала подібну позицію колишнього ізраїльського прем'єра.

Нещодавно Беннет уже влаштовував суперечку з журналістами британських медіа — в ефірі каналу Sky News на запитання журналістів щодо палестинців у лікарнях або дітей в інкубаторах, системи життєзабезпечення яких можуть відключитися через відключення Ізраїлем електропостачання в сектор Гази, Беннет відповів: "Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних жителів Палестини? Що з вами не так? Ви що, не бачите, що відбувається? Ми воюємо з нацистами".

Після терористичних атак із сектора Гази ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі, приділяючи, за її словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками".

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що всі жителі півночі сектора Гази (приблизно 1,1 мільйона осіб) мають евакуюватися на південь сектора протягом 24 годин "для власної безпеки". У ХАМАС тоді ж закликали місцевих "нікуди не їхати".

22 жовтня Ізраїль попередив мешканців північної частини сектору Гази, що ті, хто не евакуюється з небезпечної зони, можуть бути ідентифіковані як посібники терористів.

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