Норвегия признала Палестину, в очереди Испания и Ирландия. Израиль отреагировал

Премьер Норвегии Стере отметил, что признание Палестины поможет гарантировать, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке получит новый импульс

Иллюстративное фото: WAEL HAMZEH/ЭРА

Правительство Норвегии признало государственность Палестины. Аналогичное решение примут в Ирландии и Испании, сообщили главы правительств стран Саймон Гаррис и Педро Санчес. В ответ министр иностранных дел Израиля Израэль Кац отозвал норвежского и испанского послов из своей страны.

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"Когда мы признаем Палестину, мы можем сильнее поощрять другие страны поддерживать развитие палестинского государства, и мы можем привлечь палестинское государство к ответственности", – заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

Как отметил Стере, палестинцы имеют фундаментальное право на собственное государство и вместе с израильтянами они могут жить в мире в своих странах.

По его словам, Норвегия хочет дать палестинцам надежду на будущее. На Ближнем Востоке не может быть мира без решения о создании отдельных государств, подчеркнул он.

Признание Палестины, как отметил премьер Норвегии, может помочь гарантировать, что процесс достижения двух государственного решения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке наконец-то снова начнется и наберет новый импульс.

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис сообщил, что вслед за Норвегией решение о признании Палестинского государства в скором времени также примет и его страна.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина", – сказал Гаррис.

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что его страна официально признает государственность Палестины 28 мая.

После того как Норвегия признала государственность Палестины, и в правительствах Ирландии и Испании сообщили, что их страны также примут соответствующее решение, глава МИД Израиля Израэль Кац сообщил об отзыве послов.

"Сегодня я посылаю четкое сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не позволит этому пройти молча. Я только что приказал израильским послам из Дублина и Осло вернуться в Израиль для дальнейших консультаций в Иерусалиме", – сказал Кац.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газы в Израиль погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники по меньшей мере 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

В октябре 2023 года глава МИД Испании заявил, что "единственным" разрешением арабо-израильского конфликта является решение о создании Палестинского государства.

10 мая Генассамблея ООН признала право Палестины на членство в организации.

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