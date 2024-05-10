Генасамблея ООН визнала право Палестини на членство в організації

Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй більшістю голосів підтримала, що Палестина має право на членство. Про це повідомляє Reuters.

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Резолюцію підтримали 143 країни, дев'ять були "проти" – з-поміж них США та Ізраїль. Журналісти наголошують, що це голосування не робить із Палестини повноцінного члена ООН, а поки що просто визнає право країни на вступ.

Натомість постійний представник Ізраїлю Ґілад Ердан, який виступав після Мансура, звинуватив Генасамблею в знищенні Статуту ООН.

"Поки так багато з вас ненавидять євреїв, вам байдуже, що палестинці не є миролюбними", – сказав він.

ДОВІДКА Заяву палестинців про прийняття Палестини до складу ООН було відкинуто ще в листопаді 2011 року через позицію Ради Безпеки всесвітньої організації. Наступного року ООН, попри опір із боку США, надала палестинцям статус спостерігачів. У квітні 2024 року США застосували право вето і заблокували проєкт алжирської резолюції, що рекомендував прийняти Палестину в повноправні члени всесвітньої організації. Заяву палестинців про прийняття Палестини до складу ООН було відкинуто ще в листопаді 2011 року через позицію Ради Безпеки всесвітньої організації. Наступного року ООН, попри опір із боку США, надала палестинцям статус спостерігачів. У квітні 2024 року США застосували право вето і заблокували проєкт алжирської резолюції, що рекомендував прийняти Палестину в повноправні члени всесвітньої організації.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менш як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну воєнну операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

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