Генассамблея ООН признала право Палестины на членство в организации

Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций большинством голосов поддержала, что Палестина имеет право на членство. Об этом сообщает Reuters.

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Резолюцию поддержали 143 страны, девять были "против" – среди них США и Израиль. Журналисты отмечают, что это голосование не делает из Палестины полноценного члена ООН, а пока просто признает право страны на вступление.

Постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, выступавший после Мансура, обвинил Генассамблею в уничтожении Устава ООН.

"Пока так много из вас ненавидят евреев, вам безразлично, что палестинцы не миролюбивы", – сказал он.

СПРАВКА Заявление палестинцев о приеме Палестины в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. В следующем году ООН, несмотря на сопротивление США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. В апреле 2024 года США применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять Палестину в полноправные члены всемирной организации. Заявление палестинцев о приеме Палестины в состав ООН было отвергнуто еще в ноябре 2011 года из-за позиции Совета Безопасности всемирной организации. В следующем году ООН, несмотря на сопротивление США, предоставила палестинцам статус наблюдателей. В апреле 2024 года США применили право вето и заблокировали проект алжирской резолюции, рекомендовавший принять Палестину в полноправные члены всемирной организации.

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

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