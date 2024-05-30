Правительство Словении поддержало признание Палестины

Премьер-министр страны подчеркнул, что это решение не направлено ни против кого, в частности против Израиля

Роберт Голоб (Фото: EPA)

Правительство Словении 30 мая одобрило предложение о признании палестинского государства. Теперь решение должно быть принято парламентом. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Комментируя это решение правительства, премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что "весь мир должен действовать в направлении мира", а путем к достижению мира он назвал решение "о создании двух государств".

Голоб также подчеркнул, что это решение не направлено ни против кого, в частности против Израиля.

Чтобы решение вступило в силу, требуется одобрение парламента. Как пишет AP, Правящая либеральная коалиция Голоба имеет комфортное большинство в парламенте, а потому голосование "должно быть формальностью".

22 мая в правительстве Норвегии сообщили об официальном признании Палестины. Аналогичное решение должно быть принято в Ирландии и Испании.

Вашингтон выступил против одностороннего решения о признании Палестины. В США считают, что для этого требуются переговоры двух сторон конфликта.

23 мая в Израиле сообщили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании по признанию Палестинского государства.

29 мая французский лидер Эмманюэль Макрон, комментируя признание Палестинского государства, заявил, что выступает за это, однако это должно произойти не "на эмоциях", а в "подходящее время".

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