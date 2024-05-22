У США вважають, що для визнання державності Палестини потрібні перемовини – CNN

Президент США Джо Байден підтримує існування двох окремих держав – Палестини та Ізраїлю, але вважає, що для цього потрібні дипломатичні перемовини між країнами

Ілюстративне фото: TINO ROMANO / EPA

У Вашингтоні виступили проти одностороннього рішення Норвегії, Ірландії та Іспанії визнати державність Палестини. В адміністрації американського глави Джо Байдена вважають, що таке рішення має ухвалюватися шляхом дипломатичних перемовин. Про це заявив неназваний речник Ради національної безпеки США у коментарі CNN.

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Як зазначив представник Білого дому, Байден підтримує рішення щодо існування незалежних палестинської та ізраїльської держав і дотримувався такої думки "протягом усієї своєї кар'єри".

Однак, на думку глави США, Палестинська держава має бути створена шляхом прямих переговорів між сторонами арабо-ізраїльського конфлікту, а не внаслідок одностороннього визнання.

Напередодні Байден також заявляв, що створення двох окремих держав – це "єдине рішення, коли два народи живуть у мирі, безпеці та гідності".

8 жовтня 2023 року уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Тоді прем'єр Ізраїлю Нетаньягу сказав, що його країна "входить у тривалу та складну війну".

У грудні Нетаньягу заявив, що війна проти ХАМАСу в Газі "ще далека від завершення", військові його країни не зупиняться й продовжать битися та поглиблювати бойові дії.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН визнала право Палестини на членство в організації.

22 травня в уряді Норвегії повідомили про офіційне визнання Палестини. Аналогічне рішення мають ухвалити в Ірландії й Іспанії.

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