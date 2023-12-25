Нетаньягу заявив, що Ізраїль поглибить бойові дії найближчими днями

Ізраїльський прем'єр попередив, що битва буде довгою – війна ще не близька до завершення

Біньямін Нетаньяху (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна проти ХАМАС в Газі "ще далека від завершення", і найближчими днями ЦАХАЛ "поглибить" бойові дії. Як передає The times of Israel, про це він сказав після візиту до зони бойових дій у палестинському прибережному анклаві.

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"Ми не зупиняємося, ми продовжуємо битися і поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, вона ще не близька до завершення. Нам треба терпіння, єдність і дотримуватися нашої місії", – заявив Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр повідомив, що сьогодні відвідав бригаду резервістів у секторі Гази.

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"Всі просили мене лише про одне: щоб ми не зупинялися і продовжували йти до кінця", – сказав він своєму кабінету міністрів.

7 жовтня ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, перейшовши кордон і почавши ракетний обстріл із сектора Газа.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Газа.

За даними опитування КМІС, близько 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАС.

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