Зеленського запитали, чи вважає він "різаниною" операцію в Газі. Відповідь: Визнаємо — це трагедія

Володимир Зеленський (Фото: скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна порівнювати війну Ізраїлю та ХАМАС із війною РФ проти України. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року.

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Турецький журналіст агенції Anadolu поставив питання про порівняння воєн, нагадав про жертви серед цивільних у секторі Гази й запитав Зеленського, чи вважає він операцію Ізраїлю в анклаві "різаниною".

За словами глави держави, Україна визнає, що війна на Близькому Сході є трагедією.

"Визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю та незалежний народ Палестини, але я не можу це порівняти з нашою війною. Окупація та вторгнення Росії в Україні не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії. Ніхто цього не робив, до нас зайшов ворог і вбив наших людей", — сказав Зеленський.

Він також висловив "безумовне співчуття" щодо війни на Близькому Сході.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, серед них діти, жінки й люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

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