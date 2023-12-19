Зеленского спросили, считает он "резней" операцию в Газе. Ответ: Признаем — это трагедия

Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать войну Израиля и ХАМАС с войной РФ против Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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Турецкий журналист агентства Anadolu задал вопрос о сравнении войн, напомнил о жертвах среди гражданских в секторе Газа и спросил Зеленского, считает ли он операцию Израиля в анклаве "резней".

По словам главы государства, Украина признает, что война на Ближнем Востоке является трагедией.

"Признаем, что гуманитарные последствия страшные. Мы признаем независимый народ Израиля и независимый народ Палестины, но я не могу это сравнить с нашей войной. Оккупация и вторжение России в Украине не начиналась с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Никто этого не делал, к нам зашел враг и убил наших людей", — сказал Зеленский.

Он также выразил "безусловное сочувствие" насчет войны на Ближнем Востоке.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

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