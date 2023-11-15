ЦАХАЛ зачищає від терористів ХАМАС найбільший шпиталь у секторі Газа

Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа". Про це пише The Times of Israel.

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ЦАХАЛ оголосив, що метою "точної та цілеспрямованої операції" на території шпиталю "Аль-Шифа" є командний центр ХАМАС, який розміщений під лікарнею.

Військові наголошують, що хоча лікарні захищені від бойових дій міжнародним гуманітарним правом, таке розташування командного центру терористів ставить під загрозу захищений статус шпиталю та робить його медичний персонал і пацієнтів лікарні "живим щитом".

За оцінками ООН, у шпиталі залишаються близько 2300 цивільних осіб – пацієнтів, співробітників та біженців.

Ізраїль заявив, що до складу сил ЦАХАЛ, спрямованих до лікарні, входять медичні бригади та люди, які володіють арабською мовою, вони "пройшли спеціальну підготовку для дій у такій складній та делікатній ситуації, щоб уникнути шкоди цивільним особам".

За короткий час перед початком операції Ізраїль повідомив офіційним особам сектору Гази, що "найближчими хвилинами" буде проведено рейд до "Аль-Шифи".

Як повідомляє Голос Америки, представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США мають власні розвіддані, що ХАМАС використовує найбільшу лікарню "Аль-Шифа" як базу для управління військовими операціями й що подібні дії вважаються воєнним злочином. Адміністрація Білого дому знизила рівень таємності деяких даних, щоб зробити цю інформацію доступною.

Водночас, наголосив Кірбі, дії ХАМАС у лікарнях сектору Гази не зменшують відповідальності Ізраїлю за безпеку цивільного населення.

12 листопада прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що два головні завдання, які вирішує військова операція в секторі Гази, – знищення ХАМАС та звільнення заручників.

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

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