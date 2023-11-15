ЦАХАЛ начал зачистку от террористов ХАМАС крупнейшего госпиталя в секторе Газа

Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, который расположен под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа". Об этом пишет The Times of Israel.

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ЦАХАЛ объявил, что целью "точной и целенаправленной операции" на территории госпиталя "Аль-Шифа" является командный центр ХАМАС, который размещен под больницей.

Военные подчеркивают, что хотя больницы защищены от боевых действий международным гуманитарным правом, такое расположение командного центра террористов ставит под угрозу защищенный статус госпиталя и делает его медицинский персонал и пациентов больницы "живым щитом".

По оценкам ООН, в госпитале остаются около 2300 гражданских лиц – пациентов, сотрудников и беженцев.

Израиль завил, что в состав сил ЦАХАЛ, направленных в больницу, входят медицинские бригады и люди, владеющие арабским языком, они "прошли специальную подготовку для действий в такой сложной и деликатной обстановке, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам".

За короткое время перед началом операции Израиль сообщил официальным лицам сектора Газа, что "в ближайшие минуты" будет проведен рейд в "Аль-Шифа".

Как сообщает Голос Амерки, представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США располагают собственными разведданными, что ХАМАС использует крупнейшую больницу "Аль-Шифа" как базу для управления военными операциями и что подобные действия считаются военным преступлением. Администрация Белого дома понизила уровень секретности некоторых данных, чтобы сделать эту информацию доступной.

При этом, подчеркнул Кирби, действия ХАМАС в больницах сектора Газа не уменьшают ответственности Израиля за безопасность гражданского населения.

12 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что две главные задачи, которые решает военная операция в секторе Газа – уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

На сегодняшний день ЦАХАЛ установил имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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