Глава Пентагону застеріг Ізраїль: Тактична перемога може обернутися стратегічною поразкою

Міністр оборони США заявив, що єдиний вихід з конфлікту в Ізраїлі – дві країни для двох народів

Ллойд Остін (Фото: EPA)

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив Ізраїль, що тактична перемога над ХАМАС може обернутися стратегічною поразкою, якщо ізраїльська армія не буде зважати на безпеку цивільного палестинського населення. Про це він сказав, виступаючи в суботу на Рейганівському форумі з питань національної оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Знаєте, я дещо дізнався про війну в міських умовах, коли воював в Іраку та керував компанією проти ІДІЛ [...] Урок не в тому, що у міських боях можна перемогти, якщо ви бережете цивільних. Урок в тому, що перемогти у міських боях можна тільки в тому випадку, якщо ви бережете цивільних. Якщо ви заженете їх в обійми ворога, ви тактичну перемогу обернете в стратегічну поразку", – сказав Остін.

Він сказав, що неодноразово пояснював лідеру Ізраїлю, що захист цивільного палестинського населення є їхнім моральним обов'язком і стратегічним імперативом.

"Дві тези вірні: будь-яка держава зобов’язана дати відповідь на терористичну атаку, таку як 7 жовтня, і будь-яка держава зобов'язана захищати цивільне населення під час збройного конфлікту", – сказав американський міністр.

Він додав, що США підтримують рішення "дві країни для двох народів".

"Створення двох держав – єдиний життєздатний вихід із цього трагічного конфлікту з-поміж усіх, що колись пропонувалися", – сказав Остін, наголосивши: США підтримують Ізраїль і залишаються його найбільшим другом.