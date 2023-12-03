Глава Пентагона об Израиле: Тактическая победа может стать стратегическим поражением

Министр обороны США заявил, что единственный выход из конфликта в Израиле – две страны для двух народов

Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил Израиль, что тактическая победа над ХАМАС может обернуться стратегическим поражением, если израильская армия не будет учитывать безопасность гражданского палестинского населения. Об этом он сказал, выступая в субботу на Рейгановском форуме по вопросам национальной обороны.

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"Знаете, я кое-что узнал о войне в городских условиях, когда воевал в Ираке и руководил компанией против ИГИЛ [...] Урок не в том, что в городских боях можно победить, если вы бережете гражданских. Урок в том, что победить в городских боях можно только в том случае, если вы бережете гражданских. Если вы загоните их в объятия врага, вы тактическую победу обратите в стратегическое поражение", — сказал Остин.

Он сказал, что неоднократно объяснял лидеру Израиля, что защита гражданского палестинского населения является их моральным долгом и стратегическим императивом.

"Два тезиса верны: любое государство обязано дать ответ на террористическую атаку, такую как 7 октября, и любое государство обязано защищать гражданское население во время вооруженного конфликта", — сказал американский министр.

Он добавил, что США поддерживают решение "две страны для двух народов".

"Создание двух государств – единственный жизнеспособный выход из этого трагического конфликта из всех когда-либо предлагавшихся", — сказал Остин, подчеркнув: США поддерживают Израиль и остаются его самым большим другом.