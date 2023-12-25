Нетаньяху заявил, что Израиль углубит боевые действия в ближайшие дни

Израильский премьер предупредил, что битва будет долгой – война еще не близка к завершению

Биньямин Нетаньяху (Фото - EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война против ХАМАСа в Газе "еще далека от завершения", и в ближайшие дни ЦАХАЛ "углубит" боевые действия. Как передает The times of Israel, об этом он сказал после визита в зону боевых действий в палестинском прибрежном анклаве.

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"Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться и углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгая битва, она еще не близка к завершению. Нам нужно терпение, единство и придерживаться нашей миссии", – заявил Нетаньяху.

Израильский премьер сообщил, что сегодня посетил бригаду резервистов в секторе Газа.

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"Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца", – сказал он своему кабинету министров.

7 октября ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, перейдя границу и начав ракетный обстрел из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

По данным опроса КМИС, около 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАС.

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