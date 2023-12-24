Израиль готов обсуждать план Египта по прекращению войны в секторе Газа: что предлагается

Египет предложил Израилю и палестинцам план окончания войны в секторе Газа, причем Израиль дал понять, что в принципе не против его обсуждения

Террористы ХАМАС сдаются в плен (Фото - скриншот из видео)

Египет вынес на обсуждение Израиля и палестинских движений предложение о трех этапах окончания войны в секторе Газа, причем власти Израиля дали понять, что готовы начать диалог на его основе. Об этом сказали несколько израильских официальных лиц изданию The Times of Israel.

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Египет предложил Израилю, террористической группировке ХАМАС и властям Палестинской автономии трехступенчатый вариант перемирия, освобождения заложников, удерживаемых террористами из Газы, и формирования новой системы управления сектором Газа с привлечением властей Палестинской автономии, сообщили источники издания.

Они также дали понять, что правительство Израиля не стало с порога отвергать новые предложения, что свидетельствует в пользу версии о возможности переговоров на их базе.

Саудовское издание Asharq цитирует источник, который принимал участие в переговорах между Египтом и ХАМАС в Каире на прошлой неделе, и который утверждает, что египетская инициатива представляет собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа.

Первым этапом станет двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью его продления в обмен на освобождение 40 заложников – женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных. В качестве ответного шага Израиль должен будет освободить 120 палестинских заключенных. За время перемирия ЦАХАЛ должен будет прекратить наступление в секторе Газа, куда начнет поступать международная гуманитарная помощь.

На втором этапе спонсируемый Египтом "Палестинский национальный диалог" займется прекращением раскола между палестинскими национальными группировками — в частности, между Палестинской автономией и террористической группировкой ХАМАС, что должно в итоге привести к формированию единого "технократического правительства" для Западного Берега реки Иордан и для сектора Газа, которое возьмет под контроль восстановление сектора Газа и подготовит почву для объединенных палестинских парламентских и президентских выборов.

Третий этап предполагает всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся заложников и пленных военных ЦАХАЛ в обмен на пока неопределенное количество палестинских заключенных, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, в том числе тех, что осуждены за тяжелые террористические преступления. На этом этапе Израиль полностью выведет войска из сектора Газа.

По данным издания, в обсуждении предложения Египта участвуют лидеры политбюро ХАМАС и делегация Исламского джихада.

С 24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС начали ежедневно выпускать группы израильских и иностранных заложников.

В период временного перемирия 105 заложников ХАМАС были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных, которые находились в тюрьмах Израиля. Израиль ставит целью возвращение остающихся в руках ХАМАС 129 заложников.

1 декабря военные действия были возобновлены, несмотря на то, что было согласовано продление режима прекращения огня. ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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