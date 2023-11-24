ХАМАС выпустил 13 израильских заложников и 11 иностранцев, они уже в безопасности

Террористы ХАМАС выпустили 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Террористы передали 13 израильских заложников, среди которых четыре ребенка, представителям миссии Международного комитета Красного Креста, которые вывезли их на территорию Египта.

Это первая группа заложников, которых ХАМАС выпускает в рамках соглашения о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Другая группа выпущенных заложников – 10 граждан Таиланда и один филиппинец. Как сообщается, они были освобождены при посредничестве Египта. Раннее власти Таиланда сообщали о 12 своих освобожденных гражданах.

Освобожденных израильтян сотрудники службы безопасности вертолетами и наземным транспортом доставили в госпиталь на территории Израиля в сопровождении психологов. Некоторые из заложников уже встретились с родными.

Правительство Израиля приветствовало освобождение первой группы заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его главной целью остается освобождение всех заложников, захваченных ХАМАС.

Заключенное при посредничестве Катара соглашение предусматривает освобождение террористами ХАМАС около 50 гражданских заложников в обмен на женщин и несовершеннолетних палестинцев, которые отбывают сроки заключения в тюрьмах Израиля, а также многодневную паузу в боевых действиях.

Катар также выступал посредником в переговорах, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

На сегодня ЦАХАЛ установила имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о пропавших без вести продолжается.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

15 ноября силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

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