ХАМАС випустив 13 ізраїльських заручників та 11 іноземців, вони вже в безпеці

Терористи ХАМАС випустили 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Про це повідомляє The Times of Israel.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Терористи передали 13 ізраїльських заручників, серед яких чотири дитини, представникам місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які вивезли їх на територію Єгипту.

Це перша група заручників, яких ХАМАС випускає у рамках угоди про зупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази.

Інша група випущених заручників – 10 громадян Таїланду та один філіппінець. Як повідомляється, їх було звільнено за посередництва Єгипту. Раніше влада Таїланду повідомляла про 12 своїх звільнених громадян.

Звільнених ізраїльтян співробітники служби безпеки гелікоптерами та наземним транспортом доправили до госпіталю на території Ізраїлю у супроводі психологів. Деякі із заручників уже зустрілися з рідними.

Уряд Ізраїлю вітав визволення першої групи заручників. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його головною метою залишається звільнення всіх заручників, захоплених ХАМАС.

Укладена за посередництва Катару угода передбачає звільнення терористами ХАМАС близько 50 цивільних заручників в обмін на жінок та неповнолітніх палестинців, які відбувають строки ув'язнення у тюрмах Ізраїлю, а також багатоденну паузу у бойових діях.

Катар також виступав посередником у переговорах, внаслідок яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

На сьогодні ЦАХАЛ встановила імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про зниклих безвісти триває.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

15 листопада сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

Читайте також: ХАМАС стратив заручницю, WP пише про переговори щодо звільнення 70 осіб

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.