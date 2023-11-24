ХАМАС почав випускати заручників: Таїланд підтвердив визволення 12 своїх громадян

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін підтвердив звільнення 12 громадян Таїланду, які утримувалися терористами ХАМАС у секторі Гази. Про це він написав у X (Twitter).

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"Департамент безпеки й Міністерство закордонних справ підтвердили, що 12 тайських заручників уже звільнено. Співробітники посольства збираються забрати їх за годину. Їхні імена будуть повідомлені додатково. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями", – написав прем'єр.

Єгипет раніше повідомляв, що 12 громадян Таїланду, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня, будуть звільнені на додаток до 13 заручників-ізраїльтян.

Сьогодні набуло чинності припинення вогню у секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Раніше катарські посередники повідомляли, що о 16:00 буде випущено 13 ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, натомість буде звільнено палестинських ув'язнених, які відбувають покарання в Ізраїлі.

Протягом чотирьох днів планується звільнити з полону в Газі щонайменше 50 жінок і дітей, близько 190 заручників поки що залишаться в руках ХАМАС.

Під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня терористи вбили близько 1200 людей.

ЦАХАЛ встановив імена 240 людей, яких терористи захопили в Ізраїлі та продовжують утримувати в секторі Газа. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про зниклих безвісти триває.

ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

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