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ХАМАС почав випускати заручників: Таїланд підтвердив визволення 12 своїх громадян

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24.11.2023, 17:01
ХАМАС почав випускати заручників: Таїланд підтвердив визволення 12 своїх громадян - Фото
Сретта Тавісін (Фото - Twitter Srettha Thavisin)

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін підтвердив звільнення 12 громадян Таїланду, які утримувалися терористами ХАМАС у секторі Гази. Про це він написав у X (Twitter).

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"Департамент безпеки й Міністерство закордонних справ підтвердили, що 12 тайських заручників уже звільнено. Співробітники посольства збираються забрати їх за годину. Їхні імена будуть повідомлені додатково. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями", – написав прем'єр.

Єгипет раніше повідомляв, що 12 громадян Таїланду, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня, будуть звільнені на додаток до 13 заручників-ізраїльтян.

Сьогодні набуло чинності припинення вогню у секторі Гази, під час якого ХАМАС обіцяв випускати від 10 до 15 ізраїльтян на день.

Раніше катарські посередники повідомляли, що о 16:00 буде випущено 13 ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, натомість буде звільнено палестинських ув'язнених, які відбувають покарання в Ізраїлі.

Протягом чотирьох днів планується звільнити з полону в Газі щонайменше 50 жінок і дітей, близько 190 заручників поки що залишаться в руках ХАМАС.

  • Під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня терористи вбили близько 1200 людей.
  • ЦАХАЛ встановив імена 240 людей, яких терористи захопили в Ізраїлі та продовжують утримувати в секторі Газа. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про зниклих безвісти триває.
  • ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

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Сергій Бережний
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