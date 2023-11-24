Ізраїль та ХАМАС вперше почали перемир'я на чотири дні з моменту нападу бойовиків – карта

24 листопада, з 07:00, стартувало чотириденне перемир'я, укладене за посередництва Катару між Ізраїлем та терористичною організацією ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

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За кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, що межують з Газою, залунали ракетні сирени сповіщення – повідомили про інтенсивні обстріли Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по всій Газі, оскільки військові прагнули максимально просунути свою місію проти ХАМАС в останні години до перемир'я, пише ЗМІ.

Катарські посередники повідомили, що о 16:00 буде звільнено 13 заручників, яких ХАМАС утримує в Газі, потім буде звільнена невизначена кількість палестинських ув'язнених з Ізраїлю.

Впродовж наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок і дітей з полону в Газі, приблизно 190 залишаться в руках ХАМАС, пише видання.

За цей же період очікується звільнення 150 палестинських ув'язнених — це переважно жінки та неповнолітні, деяких з них засуджено за замах на вбивство, зауважує ЗМІ.

Ця угода стимулює звільнення заручників: Ізраїль погоджується на додатковий день перемир'я за кожні десять додаткових звільнених ХАМАС заручників, пояснює медіа.

Також угода забезпечить постачання палива та гуманітарних вантажів до Гази під час перемир'я, що стане першим припиненням бойових дій з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Унаслідок атаки бойовики вбили близько 1200 осіб, більшість з яких були цивільними, і взяли 240 заручників, повідомляє видання.

Ситуація у Газі, за даними OSINT-проєкту War Mapper, станом на 22 листопада:

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

До наземної операції Ізраїль почав завдавати масованих та точкових ракетно-бомбових ударів по сектору Гази.

28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

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