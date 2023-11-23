Ізраїль. Перемир’я в секторі Гази почнеться 24 листопада — МЗС Катару
Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС розпочнеться 24 листопада о 07:00 ранку, а перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена того ж дня о 16:00. Про це повідомляє Times of Israel.
За даними видання, речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що вони отримали список імен цивільних осіб, яких ХАМАС звільнить у перший день угоди.
Канцелярія прем'єр-міністра Нетаньягу також заявила, що Ізраїль отримав "початковий" список імен заручників, які, як очікується, будуть звільнені, а "відповідні чиновники перевіряють деталі списку і зараз контактують з усіма сім'ями".
Угода, яка укладена за посередництва Катару і США, передбачає звільнення ХАМАС 50 ізраїльських жінок і дітей, взятих у заручники 7 жовтня, в обмін на затишшя в бойових діях протягом чотирьох днів і звільнення 150 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль утримує за терористичні злочини, всі вони – жінки або неповнолітні.
Угода також забезпечить надходження палива і гуманітарних вантажів до Гази.
- 28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
- 15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".
- 23 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що наразі країна переживає "критичні години" перед запланованим звільненням заручників.
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