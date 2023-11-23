Ізраїль. Перемир’я в секторі Гази почнеться 24 листопада — МЗС Катару

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС розпочнеться 24 листопада о 07:00 ранку, а перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена того ж дня о 16:00. Про це повідомляє Times of Israel.

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За даними видання, речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що вони отримали список імен цивільних осіб, яких ХАМАС звільнить у перший день угоди.

Канцелярія прем'єр-міністра Нетаньягу також заявила, що Ізраїль отримав "початковий" список імен заручників, які, як очікується, будуть звільнені, а "відповідні чиновники перевіряють деталі списку і зараз контактують з усіма сім'ями".

Угода, яка укладена за посередництва Катару і США, передбачає звільнення ХАМАС 50 ізраїльських жінок і дітей, взятих у заручники 7 жовтня, в обмін на затишшя в бойових діях протягом чотирьох днів і звільнення 150 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль утримує за терористичні злочини, всі вони – жінки або неповнолітні.

Угода також забезпечить надходження палива і гуманітарних вантажів до Гази.

28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

23 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що наразі країна переживає "критичні години" перед запланованим звільненням заручників.

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