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Израиль. Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября – МИД Катара

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 22:14
Израиль. Перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября – МИД Катара - Фото
Маджед аль-Ансари (Фото: Times of Israel)

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется 24 ноября в 07:00, а первая группа из 13 израильских заложников будет освобождена в тот же день в 16:00. Об этом сообщает Times of Israel .

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По данным издания, представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил, что они получили список имен гражданских лиц, которых ХАМАС уволит в первый день соглашения.

Канцелярия премьер-министра Нетаньяху также заявила, что Израиль получил "начальный" список имен заложников, которые, как ожидается, будут освобождены, а "соответствующие чиновники проверяют детали списка и сейчас контактируют со всеми семьями".

Соглашение, заключенное при посредничестве Катара и США, предусматривает освобождение ХАМАС 50 израильских женщин и детей, взятых в заложники 7 октября, в обмен на затишье в боевых действиях в течение четырех дней и освобождение 150 палестинских заключенных, которых Израиль удерживает за террористические преступления. все они – женщины или несовершеннолетние.

Соглашение также обеспечит поступление топлива и гуманитарных грузов в Газу.

  • 28 октября 2023 года премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".
  • 23 ноября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в настоящее время страна переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.

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Ульяна Кричковская
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