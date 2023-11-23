Глава Міноборони Ізраїлю: Інтенсивна війна триватиме ще як мінімум два місяці

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що інтенсивна війна проти ХАМАС після перемир'я триватиме ще щонайменше два місяці. Про це він повідомив бійцям 13 диверсійного підрозділу "Шаєтет", цитує його Times of Israel.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, щойно закінчиться коротке перемир'я з ХАМАС, ізраїльські військові відновлять інтенсивні бойові дії ще як мінімум на два місяці.

"Те, що ви побачите найближчими днями, — це насамперед звільнення заручників. Цей перепочинок буде коротким. Під час цього перепочинку від вас потрібно організуватися, підготуватися, провести розслідування, поповнити запаси зброї та бути готовими продовжувати", — сказав Галлант.

Він зазначив, що Ізраїлю потрібно здобути перемогу та створити імпульс для подальшого звільнення заручників.

"Буде багато операцій, в яких буде чим зайнятися, поки не зникне воєнна загроза з боку сектору Гази", — резюмував глава відомства.

28 жовтня 2023 року прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

22 листопада влада Ізраїлю проголосувала за план, що дозволяє повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинки наступу ЦАХАЛ у секторі Гази.

Читайте також: Ізраїль. Президент говорить про "критичні години" перед звільненням заручників

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.