ХАМАС випустить 50 заручників в обмін на припинення операції ЦАХАЛ у Газі

Уряд Ізраїлю проголосував за план, який дає можливість повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинення наступу ЦАХАЛ у секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Рано вранці 22 листопада уряд Ізраїлю проголосував за ухвалення плану, який передбачає припинення вогню в секторі Гази на кілька днів. Натомість ХАМАС згоден відпустити до 50 захоплених терористами в Ізраїлі жінок та дітей.

Як стверджують ЗМІ зі слів представників терористів, заручників випускатимуть в обмін на палестинців, які відбувають ув'язнення у тюрмах Ізраїлю.

Згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, перший етап припинення вогню має тривати чотири дні, за цей час ХАМАС звільнятиме заручників, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб на день.

Угода може бути продовжена, за кожен день продовження ХАМАС обіцяє випускати ще 10 заручників.

Після цього операція ЦАХАЛ у секторі Гази відновиться.

19 листопада прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані сказав, що для досягнення домовленості про звільнення заручників, яких терористи ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, залишилося узгодити "кілька незначних практичних питань".

Раніше за посередництва Катару ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує в секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

На сьогодні ЦАХАЛ встановила імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про зниклих безвісти триває.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

15 листопада сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

Читайте також: ХАМАС стратив заручницю, WP пише про переговори щодо звільнення 70 осіб

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.