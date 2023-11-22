ХАМАС випустить 50 заручників в обмін на припинення операції ЦАХАЛ у Газі
Уряд Ізраїлю проголосував за план, який дає можливість повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинення наступу ЦАХАЛ у секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.
Рано вранці 22 листопада уряд Ізраїлю проголосував за ухвалення плану, який передбачає припинення вогню в секторі Гази на кілька днів. Натомість ХАМАС згоден відпустити до 50 захоплених терористами в Ізраїлі жінок та дітей.
Як стверджують ЗМІ зі слів представників терористів, заручників випускатимуть в обмін на палестинців, які відбувають ув'язнення у тюрмах Ізраїлю.
Згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, перший етап припинення вогню має тривати чотири дні, за цей час ХАМАС звільнятиме заручників, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб на день.
Угода може бути продовжена, за кожен день продовження ХАМАС обіцяє випускати ще 10 заручників.
Після цього операція ЦАХАЛ у секторі Гази відновиться.
19 листопада прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані сказав, що для досягнення домовленості про звільнення заручників, яких терористи ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, залишилося узгодити "кілька незначних практичних питань".
Раніше за посередництва Катару ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.
8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує в секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
На сьогодні ЦАХАЛ встановила імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про зниклих безвісти триває.
- 28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
- 5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.
- 15 листопада сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".
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